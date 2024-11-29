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Дайте шоу 7 серия: дата выхода — где смотреть 7 серию
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:35

1 мин.

Когда выйдет 7-й эпизод сериала «Дайте шоу»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок сериала «Дайте шоу», реж. Дмитрий Литвиненко / KION, Иви
Фото Кадр со съемок сериала «Дайте шоу», реж. Дмитрий Литвиненко / KION, Иви
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На KION и Иви вышли шесть из восьми эпизодов сериала «Дайте шоу» с Милошем Биковичем и Анастасией Красовской. В центре сюжета проекта Дмитрия Литвиненко — скандал, связанный с поп-звездой Кириллом Артемьевым: музыканта обвинили в изнасиловании начинающей певицы Веры.

После случившегося девушку пригласили на ток-шоу «Правда», но для журналистов ее история — повод не докопаться до истины, а поднять рейтинги своей программе.

Трейлер сериала «Дайте шоу»

Когда выйдет 7-я серия сериала «Дайте шоу»

Премьера седьмого эпизода сериала «Дайте шоу» пройдет 6 декабря.

Дайте шоу, 2024. Стартовал сериал «Дайте шоу»: расписание релиза эпизодов
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