Когда выйдет 7-й эпизод сериала «Дайте шоу»

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На KION и Иви вышли шесть из восьми эпизодов сериала «Дайте шоу» с Милошем Биковичем и Анастасией Красовской. В центре сюжета проекта Дмитрия Литвиненко — скандал, связанный с поп-звездой Кириллом Артемьевым: музыканта обвинили в изнасиловании начинающей певицы Веры.
После случившегося девушку пригласили на ток-шоу «Правда», но для журналистов ее история — повод не докопаться до истины, а поднять рейтинги своей программе.
Премьера седьмого эпизода сериала «Дайте шоу» пройдет 6 декабря.