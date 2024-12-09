Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Дайте шоу»

На KION и Иви подходит к концу сериал «Дайте шоу» с Милошем Биковичем и Анастасией Красовской. Сюжет проекта Дмитрия Литвиненко сосредоточен на скандале, связанным с поп-звездой Кириллом Артемьевым: музыканта обвинили в изнасиловании начинающей певицы Веры.

Чтобы придать случившемуся огласку, девушку пригласили на ток-шоу «Правда». Но журналистам не нужна истина, их главная цель — поднять рейтинги своей программе.

Трейлер сериала «Дайте шоу»



Когда выйдет 8-я серия сериала «Дайте шоу»

Премьера восьмого и заключительного эпизода сериала «Дайте шоу» пройдет 13 декабря.