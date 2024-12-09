Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Дайте шоу 8 серия: дата выхода — где смотреть 8 серию
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:10

1 мин.

Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Дайте шоу»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дайте шоу», реж. Дмитрий Литвиненко / KION, Иви
Фото Кадр из сериала «Дайте шоу», реж. Дмитрий Литвиненко / KION, Иви
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

На KION и Иви подходит к концу сериал «Дайте шоу» с Милошем Биковичем и Анастасией Красовской. Сюжет проекта Дмитрия Литвиненко сосредоточен на скандале, связанным с поп-звездой Кириллом Артемьевым: музыканта обвинили в изнасиловании начинающей певицы Веры.

Чтобы придать случившемуся огласку, девушку пригласили на ток-шоу «Правда». Но журналистам не нужна истина, их главная цель — поднять рейтинги своей программе.

Трейлер сериала «Дайте шоу»

Когда выйдет 8-я серия сериала «Дайте шоу»

Премьера восьмого и заключительного эпизода сериала «Дайте шоу» пройдет 13 декабря.

&laquo;Трасса&raquo;, сериал 2024 года: обзор и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть. Цена молчания: каким получился психологический многосерийный триллер «Трасса»

Сериалы
Новости холдинга
Российские гимнасты согласились выступать под нейтральным статусом
Почему у «Зенита» мало шансов на чемпионство в этом сезоне
Пилот «Ред Булла» Ферстаппен и его девушка Келли Пике ждут ребенка
В Совфеде оценили заявление Трампа по Украине
В «Ростехе» заявили об использовании ВС РФ ракеты «Изделие-305» в зоне СВО
Суд отказал в изъятии земель в поселке «Сады Майендорф» в Барвихе
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Читайте далее
Звезда «Аноры» Юра Борисов номинирован на «Золотой глобус»