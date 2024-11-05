Стартовал сериал «Дайте шоу»: расписание релиза эпизодов

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1 ноября на платформах KION и Иви стартовал сериал «Дайте шоу», режиссерами которого выступили Дмитрий Литвиненко («Нина») и Ксения Чашей («Одноклассники»).

По сюжету проекта поп-звезда Кирилл Артемьев обвиняется в изнасиловании начинающей певицы Веры. Девушку приглашают стать главной героиней скандального телевизионного ток-шоу «Правда», но для журналистов ее история, скорее, повод поднять рейтинги своей программе, чем докопаться до истины.

Кто снялся в сериале «Дайте шоу»

В проекте снялись Милош Бикович, Олег Савостюк, Анастасия Красовская, Виктория Толстоганова, Игорь Верник, Кристина Бабушкина, Отар Кушанашвили, Никита Джигурда, Николай Басков и Алсу.

Трейлер сериала «Дайте шоу»

Расписание выхода эпизодов сериала «Дайте шоу»