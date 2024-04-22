Вышел новый трейлер «Дэдпула и Росомахи» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом

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Marvel Entertainment опубликовал новый трейлер «Дэдпула и Росомахи» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом.

По сюжету ведущий тихую жизнь Уэйд Уилсон попадает в «Управление временными изменениями» (TVA/УВИ), что заставляет его вернуться к альтер-эго Дэдпула и изменить историю киновселенной Marvel с помощью Росомахи.

В фильме Шона Леви снялись Морена Баккарин, Джош Бролин, Дженнифер Гарнер, Брианна Хилдебранд, Эмма Коррин, Мэттью Макфэдиен, Патрик Стюарт и Лесли Аггамс.

Мировая премьера «Дэдпула и Росомахи» пройдет 26 июля.