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Дэдпул и Росомаха 2024: дата выхода, трейлер, актеры
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:00

1 мин.

Вышел новый трейлер «Дэдпула и Росомахи» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
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Marvel Entertainment опубликовал новый трейлер «Дэдпула и Росомахи» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом.

По сюжету ведущий тихую жизнь Уэйд Уилсон попадает в «Управление временными изменениями» (TVA/УВИ), что заставляет его вернуться к альтер-эго Дэдпула и изменить историю киновселенной Marvel с помощью Росомахи.

В фильме Шона Леви снялись Морена Баккарин, Джош Бролин, Дженнифер Гарнер, Брианна Хилдебранд, Эмма Коррин, Мэттью Макфэдиен, Патрик Стюарт и Лесли Аггамс.

Мировая премьера «Дэдпула и Росомахи» пройдет 26 июля.

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