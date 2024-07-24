Кто снялся в фильме «Дэдпул и Росомаха»
Фильм «Дэдпул и Росомаха» выйдет 26 июля
26 июля пройдет мировая премьера фильма Шона Леви «Дэдпул и Росомаха». Картина рассказывает о том, как Уэйд Уилсон попадает в Управление временными изменениями, встречает альтернативный вариант Росомахи, а после они вместе меняют историю MCU.
Актеры и роли в фильме «Дэдпул и Росомаха»
- Райан Рейнольдс — Уэйд Уилсон/Дэдпул
- Хью Джекман — Джеймс «Логан» Хоулетт/Росомаха
- Эмма Коррин — Кассандра Нова, сестра-близнец Чарльза Ксавьера
- Морена Баккарин — Ванесса, невеста Уилсона
- Роб Дилейни — Питер, член команды Дэдпула «Сила Икс»
- Лесли Аггамс — Слепая Эл, пожилая соседка Уилсона по комнате
- Каран Сони — Допиндер, поклонник Дэдпула и таксист
- Мэттью Макфэдьен — Парадокс, агент Управления временными изменениями
- Дафни Кин — Лора
- Дженнифер Гарнер — Электра
- Тайлер Мэйн — Саблезубый
- Брианна Хилдебранд — Сверхзвуковая боеголовка
- Келли Ху — Юрико Ояма/Леди Смертельный Удар
- Рэй Парк — Жаба