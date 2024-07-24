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Дэдпул и Росомаха: рейтинг — отзывы зрителей и критика
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:15

1 мин.

Появились первые отзывы на «Дэдпула и Росомаху»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
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На Rotten Tomatoes и Metacritic появились первые отзывы на фильм Шона Леви «Дэдпул и Росомаха». На первом агрегаторе у картины 81% одобрения (на основании 150 рецензий), а на втором рейтинг проекта составляет 55 из 100 (на основании 47 рецензий).

Критики считают, что «Дэдпул и Росомаха» — лучший из последних релизов студии Marvel, однако проект, по большей части, держится на фан-сервисе. Одни рецензенты считают это плюсом, а другие — недостатком фильма.

Премьера «Дэдпула и Росомахи» пройдет 26 июля.

Дэдпул и&nbsp;Росомаха, 2024. Кто снялся в фильме «Дэдпул и Росомаха»

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