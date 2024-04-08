Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
День российской анимации: любимые мультфильмы и персонажи у россиян, исследование
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:00

1 мин.

Россияне назвали своих любимых персонажей мультфильмов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультсериала «Ну, погоди!».
Фото Кадр из мультсериала «Ну, погоди!»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В честь дня российской анимации, который отмечается сегодня, 8 апреля, онлайн-кинотеатр Kion провел исследование, чтобы выяснить, какие персонажи мультфильмов больше всего нравятся россиянам. В онлайн-опросе приняли участие 2000 респондентов по всей России в возрасте от 18 лет.

Большая часть опрошенных отдала предпочтение советским мультипликационным работам, но не их ремейкам. По мнению людей, в случае последних создателям не удается сохранить былое качество проектов.

Абсолютным лидером среди всех возрастных категорий стал мультсериал «Ну, погоди!». Также опрошенные чаще всего упоминали такие проекты как «Простоквашино», «Жил-был пес», «Шрек» и «Маша и Медведь».

Среди любимых персонажей респонденты выделяли Зайца и Волка из «Ну, погоди!», Кота Матроскина, Винни-Пуха и Домовенка Кузю.

По данным исследования, 93% опрошенных россиян смотрят мультфильмы регулярно, 33% респондентов смотрят подобные проекты несколько раз в неделю, 21% включают мультфильмы несколько раз в месяц, а 18% обращаются к данному жанру один раз в неделю.

Моана 2, 2024. Disney представила новый кадр мультфильма «Моана 2»

Мультфильмы
Обсудить
Новости холдинга
Местные жители рассказали об обстоятельствах нападения на полицейских в Подмосковье
Забытая месть Разина и рецепт как задушить «Магнитку». Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
В Абхазии россиянка сорвалась со смотровой площадки и погибла
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada