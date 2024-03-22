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День Звездных войн 2024: световое шоу на Эмпайр-стейт-билдинг, Дарт Вейдер
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:35

1 мин.

В Нью-Йорке устроили световое шоу «Звездных войн»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Star Wars.
Фото Star Wars / YouTube
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В преддверии дня «Звездных войн», который пройдет 4 мая, для поклонников космооперы Disney Consumer Products и Lucasfilm «захватили» Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке: на небоскребе устроили световое шоу, показав образы из легендарных фильмов.

Также сегодня на 80-м этаже здания покажут пятый эпизод саги «Империя наносит ответный удар». Картина 1980 года получила две премии «Оскар»: за особые достижения и лучший звук.

Ранее был опубликован трейлер сериала «Аколит», сюжет которого разворачивается примерно за 100 лет до событий фильма «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза».

Асока, 2023. Хейден Кристенсен не рассчитывал сыграть роль Дарта Вейдера в «Звездных войнах»

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