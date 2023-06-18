Дэниел Рэдклифф не появится в сериале по «Гарри Поттеру»

Сегодня, 22:40
Британский актер высказался о грядущем проекте по фэнтези-вселенной, созданной Джоан Роулинг. В свежем интервью изданию Deadline Дэниел Рэдклифф заявил, что не собирается сниматься в сериале, даже в камео.
Рэдклифф признался, что ничего не имеет против перезапуска франшизы и сравнил своего персонажа с Шерлоком Холмсом, чьи приключения продолжают экранизировать в различных форматах. Однако он подчеркнул, что сериал начнет историю с чистого листа: «Будет немного странно, если я вмешаюсь», — пояснил актер.
Напомним, что о начале работы над телеверсией романов Джоан Роулинг официально объявили в апреле, а первый сезон планируют выпустить в 2025 или 2026 году. Кто сыграет главную роль, пока неизвестно.
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!