Дэниел Рэдклифф не появится в сериале по «Гарри Поттеру»

Британский актер высказался о грядущем проекте по фэнтези-вселенной, созданной Джоан Роулинг. В свежем интервью изданию Deadline Дэниел Рэдклифф заявил, что не собирается сниматься в сериале, даже в камео.

Рэдклифф признался, что ничего не имеет против перезапуска франшизы и сравнил своего персонажа с Шерлоком Холмсом, чьи приключения продолжают экранизировать в различных форматах. Однако он подчеркнул, что сериал начнет историю с чистого листа: «Будет немного странно, если я вмешаюсь», — пояснил актер.

Напомним, что о начале работы над телеверсией романов Джоан Роулинг официально объявили в апреле, а первый сезон планируют выпустить в 2025 или 2026 году. Кто сыграет главную роль, пока неизвестно.