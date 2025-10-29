Вышел первый тизер 2-го сезона сериала «Дети перемен»

Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал тизер второго сезона сериала «Дети перемен». В продолжении криминальной драмы бывший водитель троллейбуса Флора (Виктория Исакова) станет авторитетным главарем группировки.

«Тут и драма, и триллер, и детектив. Продолжение получилось более таинственным, многослойным, даже мистическим», ­— рассказали режиссеры и сценаристы Сергей Тарамаев и Любовь Львова о втором сезоне.

Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Дети перемен»

В новой главе истории снялись Виктория Исакова, Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Кузьма Котрелев, Сергей Гилев, Артем Кошман, Руслан Братов, Анна Снаткина, Борис Каморзин, Валентин Анциферов и Игорь Черневич.

Тизер 2-го сезона сериала «Дети перемен»

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Дети перемен»

Дата выхода второго сезона сериала «Дети перемен» будет объявлена позже.