Где смотреть сериал «Дети перемен»

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21 ноября состоялась премьера криминального сериала Сергея Тарамаева и Любови Львовой «Дети перемен». Действие проекта разворачивается в 90-е годы. В центре сюжета «Детей перемен» — семья водителя троллейбуса Флоры, которая пытается найти свое место в быстро меняющемся мире.

Трейлер сериала «Дети перемен»

Где смотреть все эпизоды сериала «Дети перемен»

Первые два эпизода сериала «Дети перемен» уже доступны на Wink и START. Остальные серии проекта также выйдут на этих платформах.

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