Кто снялся в сериале «Дети перемен»: актеры и роли

Сегодня, 17:45
На Wink и START состоялась премьера сериала «Дети перемен». Проект Сергея Тарамаева и Любови Львовой рассказывает о семье водителя троллейбуса Флоры, которая пытается адаптироваться к нестабильному периоду 90-х.
Слава Копейкин — Петр: старший сын Флоры, брат Руслана и Юры, правая рука Михалыча;
Хетаг Хинчагов — Руслан: младший сын Флоры, брат Юры и Петра;
Макар Хлебников — Юра: средний сын Флоры, брат Руслана и Петра;
Тимофей Трибунцев — Сергей Михалыч Жигалин, криминальный авторитет;
Кузьма Котрелев — Виктор Самохин: милиционер, друг Юры;
Сергей Гилев — Генрих Павлович, отец Юры;
Александр Яценко — Валера певец, артист;
Артем Кошман — Лев (Энштейн);
Андрей Максимов — Борис, музыкальный продюсер;
Лев Зулькарнаев — Родион, друг Юры;
Артем Быстров — Сальников;
Денис Парамонов — Липчук, милиционер;
Софья Лебедева — Саша Лебедь;
Дарья Матвеева — Умка;
Руслан Братов — Лаша: бывший муж Флоры, отец Руслана, торговец на рынке;
Александр Матросов — Карась, отец Петра, уголовник;
Филипп Дьячков — Ряба, бандит из группировки Михалыча.