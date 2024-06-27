Появились первые кадры нового сериала со звездами «Слова пацана»

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Стартовали съемки восьмисерийной криминальной драмы «Дети перемен». Режиссерами и сценаристами проекта выступили Сергей Тарамаев и Любовь Львова, известные по работе над сериалами «Фишер» и «Черная весна».

Действие проекта развернется в 1995 году. По сюжету сводные братья Юра, Руслан и Петр пытаются найти свой жизненный путь в это нестабильное время.

В «Детях перемен» снялись звезды сериала «Слово пацана» Слава Копейкин, Андрей Максимов и Лев Зулькарнаев. Кроме того к касту проекта присоединились Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Виктория Исакова, Кузьма Котрелев, Сергей Гилев, Артем Кошман и Софья Лебедева.

Первые кадры сериала «Дети перемен»

Фото Кадр из сериала «Дети перемен»

Фото Кадр из сериала «Дети перемен»

Фото Кадр из сериала «Дети перемен»

Фото Кадр из сериала «Дети перемен»

Фото Кадр из сериала «Дети перемен»

Фото Кадр из сериала «Дети перемен»

Премьера проекта пройдет на платформах Wink и START. Дата релиза сериала «Дети перемен» пока неизвестна.