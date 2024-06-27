Появились первые кадры нового сериала со звездами «Слова пацана»

Сегодня, 13:45
Стартовали съемки восьмисерийной криминальной драмы «Дети перемен». Режиссерами и сценаристами проекта выступили Сергей Тарамаев и Любовь Львова, известные по работе над сериалами «Фишер» и «Черная весна».
Действие проекта развернется в 1995 году. По сюжету сводные братья Юра, Руслан и Петр пытаются найти свой жизненный путь в это нестабильное время.
В «Детях перемен» снялись звезды сериала «Слово пацана» Слава Копейкин, Андрей Максимов и Лев Зулькарнаев. Кроме того к касту проекта присоединились Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Виктория Исакова, Кузьма Котрелев, Сергей Гилев, Артем Кошман и Софья Лебедева.
Премьера проекта пройдет на платформах Wink и START. Дата релиза сериала «Дети перемен» пока неизвестна.