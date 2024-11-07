Вышел трейлер сериала «Дети перемен»

Читайте нас в

Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал трейлер сериала «Дети перемен». Режиссерами и сценаристами проекта выступили Сергей Тарамаев и Любовь Львова.

Действие «Детей перемен» разворачивается в переломный период 90-х. По сюжету сериала семья водителя троллейбуса Флоры пытается найти свое место в новом мире.

Кто снялся в сериале «Дети перемен»

В проекте снялись Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Виктория Исакова, Лев Зулькарнаев, Кузьма Котрелев, Сергей Гилев, Андрей Максимов, Артем Кошман и Софья Лебедева.

Трейлер сериала «Дети перемен»

Когда выйдет сериал «Дети перемен»

Премьера сериала «Дети перемен» пройдет 21 ноября.