Российская драма «Детка» выйдет в прокат 1 февраля

1 февраля в прокат выходит драма «Детка». Режиссером проекта выступила Ирина Бас («Шестнадцать +»), а сценарий картины написала Наргиз Багирзаде («Мамы чемпионов»).

По сюжету проекта главная героиня Даша страдает из-за отсутствия материнской любви. Девушка хочет понять, что с ней не так, почему мама ее бросила, и почему они даже не знакомы. Как только Даше исполняется 18 лет, она сбегает от склонного к гиперопеке отца к равнодушной матери, чтобы найти ответы на эти вопросы.

В фильме «Детка» снялись Мария Мацель, Виктория Исакова, Алексей Розин, Алексей Фаддеев, Степан Белозеров, Никита Шишкин, Маруся Фурина, Дмитрий Миллер, Евгений Зайфрид и Никита Чеканов.

Картина «Детка» будет доступна для просмотра в российских кинотеатрах с 1 февраля.