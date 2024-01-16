Дата выхода седьмого сезона «Детства Шелдона»: расписание релиза эпизодов

15 февраля состоится премьера финального седьмого сезона «Детства Шелдона» — спин-офф «Теории большого взрыва». Проект рассказывает о становлении теоретического физика Шелдона Купера.

В сериале показано поступление персонажа в среднюю школу и сопутствующая этому социальная неловкость героя, за которую его любят миллионы зрителей по всему миру.

В «Детстве Шелдона» снялись Иэн Армитедж, Зои Перри, Лэнс Барбер, Монтана Джордан, Реган Реворд, Джим Парсонс, Энни Поттс, Уоллес Шоун, Уайатт Макклюр и Мэтт Хобби.

Расписание выхода эпизодов сериала «Детство Шелдона»