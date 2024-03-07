Джим Парсонс и Маим Бялик появятся в сериале «Детство Шелдона»

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Как сообщает издание Variety, Джим Парсонс и Маим Бялик появятся в седьмом сезоне сериала «Детство Шелдона». Проект представляет собой спин-офф «Теории большого взрыва» и рассказывает о периоде жизни Шелдона Купера до поступления в Калифорнийский технологический институт.

Джим Парсонс сыграл в «Теории большого взрыва» эксцентричного физика-теоретика, а в «Детстве Шелдона» выступил закадровым голосом своей юной версии.

Маим Бялик же в основном сериале исполнила роль жены Шелдона, доктора Эми Фарра Фаулер, нейробиолога. В финале «Теории большого взрыва» Шелдон и Эми получили Нобелевскую премию по физике за открытие суперасимметрии.

Джим Парсонс и Маим Бялик появятся в финальных сериях «Детства Шелдона», которые выйдут 16 мая.

Ранее стало известно, что спин-офф «Детства Шелдона» про Джорджи и Мэнди официально запущен в работу.