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Детство Шелдона 7 сезон: в финале появятся Джим Парсонс и Маим Бялик
Фильмы и сериалы

7 марта, 16:00

1 мин.

Джим Парсонс и Маим Бялик появятся в сериале «Детство Шелдона»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Теория большого взрыва».
Фото Кадр из сериала «Теория большого взрыва»
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Как сообщает издание Variety, Джим Парсонс и Маим Бялик появятся в седьмом сезоне сериала «Детство Шелдона». Проект представляет собой спин-офф «Теории большого взрыва» и рассказывает о периоде жизни Шелдона Купера до поступления в Калифорнийский технологический институт.

Джим Парсонс сыграл в «Теории большого взрыва» эксцентричного физика-теоретика, а в «Детстве Шелдона» выступил закадровым голосом своей юной версии.

Маим Бялик же в основном сериале исполнила роль жены Шелдона, доктора Эми Фарра Фаулер, нейробиолога. В финале «Теории большого взрыва» Шелдон и Эми получили Нобелевскую премию по физике за открытие суперасимметрии.

Джим Парсонс и Маим Бялик появятся в финальных сериях «Детства Шелдона», которые выйдут 16 мая.

Ранее стало известно, что спин-офф «Детства Шелдона» про Джорджи и Мэнди официально запущен в работу.

Детство Шелдона, CBS. Обзор старта 7-го сезона «Детства Шелдона»: сериал, по которому точно будут скучать

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