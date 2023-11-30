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Диего Луна и Гаэль Гарсия Берналь могут сыграть в мексиканском спин-оффе «Пацанов»
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:00

1 мин.

Диего Луна и Гаэль Гарсия Берналь могут сыграть в мексиканском спин-оффе «Пацанов»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из сериала «Андор»
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Вселенная «Пацанов» расширяется. В сентябре на Amazon Prime Video начал выходить первый многосерийный спин-офф «Поколение Ви», а еще раньше — анимационный сериал-антология «Осатанелые».

Теперь, как сообщает Deadline, продюсеры шоу разрабатывают мексиканскую версию проекта The Boys: Mexico («Пацаны: Мексика»).

Сопродюсерами будущего сериала будут Диего Луна («Андор») и Гаэль Гарсия Берналь («Моцарт в джунглях»). Актеры также могут сыграть в проекте второстепенные роли. Сценарий спин-оффа напишет Гарет Даннет-Алькосер («Синий жук»).

Сериал пока на стадии утверждения бюджета. Сейчас идет поиск еще одного шоураннера, и кастинг еще не начался.

Дата выхода спин-оффа пока неизвестна.

поколение ви, пацаны. «Поколение Ви»: стоит ли смотреть смелый спин-офф «Пацанов»

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