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Сегодня, 15:30

Disney опубликовал новый постер второго сезона «Локи»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Постер второго сезона сериала «Локи» (Loki).
Постер второго сезона сериала «Локи» (Loki).
Постеры первого сезона «Локи».
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Второй сезон «Локи» не за горами, и лавина промо-материалов ни за что не даст нам об этом забыть. В преддверии выхода продолжения истории о боге обмана Disney представил новый постер сериала.

Постер второго сезона сериала «Локи» (Loki).

Поклонники проекта креативных решений создателей не оценили. В сети появились негативные отзывы. Одни фанаты сериала просят Marvel больше платить графическим дизайнерам, чтобы Локи на постере не был похож на фигурку Hot Toys. Другие предлагают свои услуги, обещая сделать изображения персонажей «менее похожими на демонических существ без бровей».

Впрочем, скажем так, альтернативное видение визуальных решений в Marvel — не новая проблема. К примеру, так выглядели постеры первого сезона «Локи».

Постеры первого сезона «Локи».

Второй сезон «Локи» выйдет 5 октября на площадке Disney+. Главные роли в сериале сыграли Том Хиддлстон, Оуэн Уилсон, Софи Ди Мартино и Ке Хюи Куан.

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