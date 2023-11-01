Disney опубликовал первый кадр ремейка «Белоснежки»

Disney показал первый кадр будущего фильма Марка Уэбба «Белоснежка». Проект представляет собой киноадаптацию знаменитого мультфильма. Главную роль в картине сыграла Рэйчел Зеглер.

Современное переосмысление «Белоснежки» покажет становление главной героини как сильного лидера, а ее отношения с принцем будут смещены на второй план.

В фильме снялись Галь Гадот, Эндрю Бернап, Ансу Кабиа, Колин Майкл Кармайкл, Луиза Гуирейро, Дин Нолан и Джон-Скотт Кларк.

Премьера «Белоснежки» запланирована на 2025 год.