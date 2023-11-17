Disney+ опубликовал трейлер сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

Disney Plus опубликовал трейлер сериала «Перси Джексон и Олимпийцы», в котором главному герою раскрывают правду о его полубожественном происхождении.

Перси Джексон — сын Посейдона и смертной женщины Салли Джексон. У персонажа дислексия и СДВГ. В книгах Рика Риордана, на которых основан сериал, эти особенности объясняются тем, что разум Перси настроен на восприятие древнегреческого языка, а у самого героя есть врожденные «боевые рефлексы».

Премьера первых эпизодов «Перси Джексона и Олимпийцев» пройдет 20 декабря.