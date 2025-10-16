Disney планирует закрыть «Трон» после провала «Ареса»

Картина Йоакима Реннинга «Трон: Арес» о ИИ-солдате, врывающемся в реальный мир, скромно проявила себя в прокате. На старте третий полнометражный фильм во франшизе «Трон» собрал 33,5 миллиона долларов, что минимум на 10 миллионов долларов меньше, чем прогнозировалось.

На данный момент «Арес» заработал по всему миру 66 миллионов долларов (бюджет фильма составляет не менее 180 миллионов долларов).

По словам инсайдеров, провал фильма связан не столько с выбором на главную роль Джареда Лето («Можно было бы взять Райана Гослинга, но это бы не сработало»), сколько с тем, что сиквела в принципе никто не ждал.

Однако источники признают и то, что очередной провал в карьере музыканта и актера повлияет на его творческие возможности. Как заметил один из ведущих партнеров по управлению талантами, в мире, где Майкл Фассбендер, Юэн Макгрегор и Бенедикт Камбербэтч с трудом получают главные роли, зачем вообще обращаться к человеку, чья личность вызывает вопросы (за несколько месяцев до премьеры фильма «Трон: Арес» Джареда Лето обвинили в домогательствах к несовершеннолетним).

Лидер Thirty Seconds to Mars приложил немало усилий для того, чтобы «Арес» вышел на экраны, а его персонаж стал в нем центральной фигурой (первоначальная версия сиквела была другой, но там тоже был персонаж по имени Арес).

Однако слабый прокатный старт расставил все на свои места. Disney пока не планирует развивать «Трон».

«Трон: Арес» стал третьим фильмом в рамках франшизы. Первая часть вышла в 1982 году, а премьера сиквела «Трон: Наследие» состоялась в 2010 году. Кроме того, в рамках вселенной существуют книги, серии комиксов, видеоигры и мультсериал 2012 года «Трон: Восстание».