Дмитрий Певцов назвал сериал «Слово пацана» победой российского кино

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов считает, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» — это настоящая победа российского кинематографа. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.

Парламентарий отметил, что картину можно использовать в целях воспитания подрастающего поколения. При этом при просмотре сериала родители должны объяснять своим детям, что персонажи сериала делают неправильно.

Также Певцов заявил, что обвинения в адрес авторов картины в том, что они героизируют детский бандитизм, не обоснованы.

«Слово пацана» — это хорошее, качественное, честное кино, где все честно и художественным языком рассказывается о том, куда может привести любое маленькое или большое преступление. Я считаю, что это победа нашего кино, и побольше бы таких фильмов, — подчеркнул депутат.