Энн Хэтэуэй вернется в новой части «Дневников принцессы»

Читайте нас в

Издание Variety сообщило, что Энн Хэтэуэй подтвердила свое возвращение к роли Мии Термополис в фильме «Дневники принцессы 3».

«Чудеса случаются», — написала актриса в своих соцсетях.

Режиссером новой части выступает Адель Лим («Безумная поездочка»).

«Как преданная поклонница оригинальных «Дневников принцессы», я невероятно рада принять участие в создании третьей части любимой франшизы», — сообщила Лим в своем заявлении.

Ранее стало известно, что в работу запущен сиквел «Дьявола носит Prada». Энн Хэтэуэй пока не подтвердила своего возвращения к роли Энди Сакс.