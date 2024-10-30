Пенелопа Крус и Джонни Депп снимутся в фильме «Дневной пьяница»

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Пенелопа Крус и Джонни Депп сыграют в фильме «Дневной пьяница» (Day Drinker), передает издание Deadline. В картине также снимутся Пол Радд и Ник Джонас.

Режиссером проекта выступит Марк Уэбб, известный по работе над сериалами «Области тьмы», «Одаренная» и фильмами о Человеке-пауке с Эндрю Гарфилдом. Сценарий «Дневного пьяницы» напишет Зак Дин («Форсаж 10», «Война будущего»).

Day Drinker — четвертый совместный проект Джонни Деппа и Пенелопы Крус после фильмов «Кокаин» (2001), «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011) и «Убийство в Восточном экспрессе» (2017).

По сюжету «Дневного пьяницы» бармен и загадочный любитель выпить встретятся на круизном лайнере и невольно попадут в криминальную среду.

Новая картина Марка Уэбба станет первой масштабной работой Джонни Деппа с момента урегулирования актером судебного спора с бывшей женой Эмбер Херд по делу о клевете в 2022 году.

Впервые о разработке фильма «Дневной пьяница» стало известно еще весной, и в тот момент на главную женскую роль рассматривалась актриса Сидни Суини.

Дата выхода «Дневного пьяницы» пока неизвестна.