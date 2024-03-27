Вышел тизер нового фильма Йоргоса Лантимоса «Доброта в своем роде»

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SearchlightPictures опубликовал тизер нового фильма режиссера Йоргоса Лантимоса «Доброта в своем роде».

Первоначальным вариантом названия картины было «И». «Доброта в своем роде» представляет собой фильм-антологию, в котором сталкиваются три сюжетные линии. Детали проекта пока держатся в секрете.

В картине снялись Эмма Стоун, Уиллем Дефо, Маргарет Куолли, Джесси Племонс, Хантер Шафер, Джо Элвин, Хонг Чау и Мамуду Ати.

Мировая премьера фильма «Доброта в своем роде» пройдет 21 июня.

Предыдущий проект Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» стал одним из фаворитов премии «Оскар-2024» и заработал 4 статуэтки.