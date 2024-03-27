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Доброта в своем роде (Kinds of Kindness): дата выхода, сюжет, тизер, актеры
Фильмы и сериалы

27 марта, 17:40

1 мин.

Вышел тизер нового фильма Йоргоса Лантимоса «Доброта в своем роде»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Доброта в своем роде».
Фото Кадр из фильма «Доброта в своем роде»
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SearchlightPictures опубликовал тизер нового фильма режиссера Йоргоса Лантимоса «Доброта в своем роде».

Первоначальным вариантом названия картины было «И». «Доброта в своем роде» представляет собой фильм-антологию, в котором сталкиваются три сюжетные линии. Детали проекта пока держатся в секрете.

В картине снялись Эмма Стоун, Уиллем Дефо, Маргарет Куолли, Джесси Племонс, Хантер Шафер, Джо Элвин, Хонг Чау и Мамуду Ати.

Мировая премьера фильма «Доброта в своем роде» пройдет 21 июня.

Предыдущий проект Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» стал одним из фаворитов премии «Оскар-2024» и заработал 4 статуэтки.

Бедные-несчастные, Эмма Стоун. Эмма Стоун выиграла «Оскар» за лучшую женскую роль
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