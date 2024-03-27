Вышел тизер нового фильма Йоргоса Лантимоса «Доброта в своем роде»

27 марта, 17:40
SearchlightPictures опубликовал тизер нового фильма режиссера Йоргоса Лантимоса «Доброта в своем роде».
Первоначальным вариантом названия картины было «И». «Доброта в своем роде» представляет собой фильм-антологию, в котором сталкиваются три сюжетные линии. Детали проекта пока держатся в секрете.
В картине снялись Эмма Стоун, Уиллем Дефо, Маргарет Куолли, Джесси Племонс, Хантер Шафер, Джо Элвин, Хонг Чау и Мамуду Ати.
Мировая премьера фильма «Доброта в своем роде» пройдет 21 июня.
Предыдущий проект Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» стал одним из фаворитов премии «Оскар-2024» и заработал 4 статуэтки.