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23 октября, 18:15

Дочь Доктора, Морские дьяволы и шоураннеры «Доктора Кто» в новых видео, приуроченных к выходу спецвыпусков сериала

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Спецвыпуски «Доктора Кто», посвященные 60-летию сериала, неумолимо приближаются, а вместе с ними и гора промоматериалов. В новой порции видео — путь дочери Доктора, эволюция Морских дьяволов и редкое воссоединение шоураннеров проекта.

«Дочь доктора» — 6 эпизод 4 сезона. По сюжету Повелитель Времени (Дэвид Теннант) вместе со спутницами Донной (Кэтрин Тейт) и Мартой (Фрима Аджьеман) прибывают на планету Мессалина, где идет война между людьми и Хатами. Там нужны новые бойцы, поэтому без разрешения Доктора из ДНК таймлорда выращивают его дочь. В течение эпизода Дженни (Джорджия Теннант) проходит путь от солдата до путешественницы со стремлением, как отец, спасать цивилизации и планеты.

Возможно, упоминание этого персонажа спустя столько лет нужно для того, чтобы юные поклонники «Доктора Кто» распознали камео в новых эпизодах.

Второе видео посвящено эволюции Морских дьяволов. Рептилии-амфибии Земли жили в доисторические времена и обладали продвинутыми технологиями. В последний раз эти противники Доктора были показаны в третьей серии девятого сезона «Морские дьяволы».

На третьем видео шоураннеры «Доктора Кто» разных лет Рассел Т. Дэвис, Стивен Моффат и Крис Чибнелл объединились, чтобы обсудить музыку сериала.

Рассел Т. Дэвис ответственен за возрождение проекта в далеком 2005 году и, как надеются многие поклонники, реанимацию «Доктора Кто» сейчас. Шоураннер вернулся к работе над «ДК» после долгого перерыва. Эпоха правления Криса Чибнелла, мягко говоря, слегка пошатнула национальное достояние Великобритании.

Стивен Моффат на посту шоураннера был весьма неплох, но порой принимал спорные решения, ввел в сюжет парочку Мэри Сью, прописывал почти идентичных персонажей что для «Доктора Кто», что для «Шерлока» (Ирэн Адлер и Мисси, например). Моффат рассказывал, что при всей любви к «Доктору Кто» порой эта работа казалась ему адской, и он больше никогда не вернется в этот проект в качестве шоураннера.

Спецэпизоды «Доктора Кто» в честь 60-летия сериала выйдут в ноябре.

Ранее на канале Doctor Who опубликовали видео о главных противниках Повелителя Времени — Сонтаранцах и Далеках, а исполнитель роли Рори Уильямса рассказал о том, что изменил бы в своем персонаже, если бы у него была такая возможность.

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