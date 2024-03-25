Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Доктор Кто 2024: трейлер, дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:05

1 мин.

Disney Plus показал трейлер продолжения «Доктора Кто»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Доктор Кто».
Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Disney Plus опубликовал трейлер первого сезона «Доктора Кто» с Шути Гатвой (Пятнадцатый Доктор) и Милли Гибсон (Руби Сандей).

В ролике Повелитель Времени говорит, что у него под рукой вся вселенная, а его спутница полна решимости спасти мир.

«Доктор Кто» рассказывает о Повелителе Времени с планеты Галлифрей, который путешествует сквозь время и пространство на космическом корабле ТАРДИС, который снаружи выглядит как полицейская будка образца 1963 года.

Первый эпизод перезапущенного проекта выйдет 10 мая.

Доктор Кто, Шути Гатва. Новая эра «Доктора Кто»: что известно о перезапуске сериала с Шути Гатвой

Сериалы
1
0
Новости холдинга
Двое обвиняемых в теракте в «Крокусе» получали инструкции в Турции
Украина не попадет на Евро, а Грузия спасется благодаря Хвиче. Что нужно знать о финалах квалификации к чемпионату Европы-2024
Отец погибшего в «Крокус Сити Холле» показал последнее сообщение сына
Организаторы атаки на «Крокус» готовили еще один теракт в странах Средней Азии
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
Боевик «Манкимэн» выйдет в российских кинотеатрах 11 апреля