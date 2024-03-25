Disney Plus показал трейлер продолжения «Доктора Кто»

Disney Plus опубликовал трейлер первого сезона «Доктора Кто» с Шути Гатвой (Пятнадцатый Доктор) и Милли Гибсон (Руби Сандей).

В ролике Повелитель Времени говорит, что у него под рукой вся вселенная, а его спутница полна решимости спасти мир.

«Доктор Кто» рассказывает о Повелителе Времени с планеты Галлифрей, который путешествует сквозь время и пространство на космическом корабле ТАРДИС, который снаружи выглядит как полицейская будка образца 1963 года.

Первый эпизод перезапущенного проекта выйдет 10 мая.