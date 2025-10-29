Стало известно, когда выйдет рождественский спецвыпуск «Доктора Кто»

После того, как директор по контенту BBC Кейт Филлипс заверила, что, несмотря на низкие рейтинги последнего сезона и завершение сотрудничества с Disney+ сериал «Доктор Кто» «никуда не денется», было анонсировано, что рождественскому спецвыпуску проекта быть — его премьера пройдет в 2026 году.

Сценаристом спецэпизода выступит Рассел Т. Дэвис, ответственный как за успешный перезапуск «Доктора Кто» 2005 года, так и за более скромный ребут недавнего времени.

Сыгравший Пятнадцатого Доктора Шути Гатва покинул шоу спустя два сезона, и пока следующего подтвержденного исполнителя роли Повелителя Времени нет. В финале второго сезона Доктор регенерировал и получил лицо одной из спутниц таймлорда Розы Тайлер (Билли Пайпер).