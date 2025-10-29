Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть. Новости
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Доктор Кто сериал: когда выйдет рождественский спецвыпуск
Фильмы и сериалы

29 октября, 19:05

1 мин.

Стало известно, когда выйдет рождественский спецвыпуск «Доктора Кто»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Доктор Кто», реж. Питер Хоар, Аманда Бротчи, Бен А. Уильямс и другие, BBC, Disney+
Фото Кадр из сериала «Доктор Кто», реж. Питер Хоар, Аманда Бротчи, Бен А. Уильямс и другие, BBC, Disney+

После того, как директор по контенту BBC Кейт Филлипс заверила, что, несмотря на низкие рейтинги последнего сезона и завершение сотрудничества с Disney+ сериал «Доктор Кто» «никуда не денется», было анонсировано, что рождественскому спецвыпуску проекта быть — его премьера пройдет в 2026 году.

Сценаристом спецэпизода выступит Рассел Т. Дэвис, ответственный как за успешный перезапуск «Доктора Кто» 2005 года, так и за более скромный ребут недавнего времени.

Сыгравший Пятнадцатого Доктора Шути Гатва покинул шоу спустя два сезона, и пока следующего подтвержденного исполнителя роли Повелителя Времени нет. В финале второго сезона Доктор регенерировал и получил лицо одной из спутниц таймлорда Розы Тайлер (Билли Пайпер).

Доктор Кто, Disney, BBC.Монстр из соплей и бездарные The Beatles: как стартовал новый сезон «Доктора Кто»

1
ВКонтакте Дзен Max
Сериалы
Новости холдинга
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Читайте далее
Сериал «Убийства в одном здании» продлен на 6-й сезон

  • Valekka

    Интересно : тут кто-то смотрел это,кроме автора?Просто интересна перспектива таких инфобомб для спортлюбителей!

    29.10.2025