Доктор пытается спасти Донну в новом трейлере спецвыпусков «Доктора Кто» в честь 60-летия сериала

На официальном YouTube-канале «Доктора Кто» вышел новый трейлер спецвыпусков сериала с Дэвидом Теннантом и Кэтрин Тейт. Теннант представляет Четырнадцатую версию Повелителя Времени, а Тейт вернулась к роли спутницы Доктора Донны Ноубл.

«Я не верю в судьбу, но если судьба существует, то она ведет к Донне Ноубл». В трейлере героиня пытается вспомнить свое прошлое. Доктор стер Донне память, чтобы спасти ей жизнь. Вместе персонажи пытаются нейтрализовать очередную инопланетную угрозу ради спасения человечества.

В спецвыпуске «Доктора Кто» сыграли Нил Патрик Харрис, Жаклин Кинг, Джемма Редгрейв, Ясмин Финни и Шути Гатва.

Спецвыпуски сериала «Доктор Кто» выйдут уже в ноябре. Премьера первых серий с Пятнадцатым Доктором (Шути Гатва) пройдет в декабре.

Недавно были опубликованы новые кадры будущего сезона «Доктора Кто» с Шути Гатвой.

Трейлер спецвыпуска «Доктора Кто» в честь 60-летия сериала: