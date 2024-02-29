В российский прокат вышла историческая драма «Долгожданный рассвет»

29 февраля, 13:15
Сегодня, 29 февраля состоялась российская премьера исторической драмы «Долгожданный рассвет», которая была номинирована на «Золотого льва». Режиссером и сценаристом проекта выступил Саверио Костанцо («Моя гениальная подруга»).
Действие картины разворачивается в 1950-е годы в Риме. По сюжету главная героиня стоит на пороге брака с нелюбимым мужчиной, поэтому решается радикально изменить свою жизнь, ворвавшись в мир кино.
В фильме снялись Ребекка Антоначи, Лили Джеймс, Джо Кири, Рэйчел Сеннотт, Альба Рорвахер, Уиллем Дефо, София Паницци, Кармен Поммелла, Джованни Москелла и Энцо Казертано.
Картина «Долгожданный рассвет» доступна для просмотра в российских кинотеатрах с 29 февраля.