В российский прокат вышла историческая драма «Долгожданный рассвет»

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Сегодня, 29 февраля состоялась российская премьера исторической драмы «Долгожданный рассвет», которая была номинирована на «Золотого льва». Режиссером и сценаристом проекта выступил Саверио Костанцо («Моя гениальная подруга»).

Действие картины разворачивается в 1950-е годы в Риме. По сюжету главная героиня стоит на пороге брака с нелюбимым мужчиной, поэтому решается радикально изменить свою жизнь, ворвавшись в мир кино.

В фильме снялись Ребекка Антоначи, Лили Джеймс, Джо Кири, Рэйчел Сеннотт, Альба Рорвахер, Уиллем Дефо, София Паницци, Кармен Поммелла, Джованни Москелла и Энцо Казертано.

Картина «Долгожданный рассвет» доступна для просмотра в российских кинотеатрах с 29 февраля.