Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть. Новости
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Дом динамита фильм 2025: трейлер и дата выхода — Идрис Эльба, Ребекка Фергюсон
Фильмы и сериалы

21 октября, 20:00

1 мин.

Картина «Дом динамита» с Идрисом Эльбой и Ребеккой Фергюсон выйдет 24 октября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Дом динамита», реж. Кэтрин Бигелоу, Netflix
Фото Кадр из фильма «Дом динамита», реж. Кэтрин Бигелоу, Netflix

24 октября на платформе Netflix пройдет премьера фильма «Дом динамита». Режиссером политического триллера выступила Кэтрин Бигелоу («Повелитель бури»).

По сюжету проекта группа чиновников в Белом доме делает все возможное, чтобы справиться с ракетной атакой на США.

В этом году картина «Дом динамита» была номинирована на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.

Кто снялся в фильме «Дом динамита»

В картине снялись Идрис Эльба, Ребекка Фергюсон, Гэбриел Бассо, Джаред Харрис, Трэйси Леттс, Энтони Рамос, Моусес Ингрэм, Джона Хауэр-Кинг, Грета Ли и Джейсон Кларк.

Трейлер фильма «Дом динамита»

Хищник Миссия Осирис, фильм.Вышел трейлер фантастического триллера «Хищник: Миссия «Осирис»

ВКонтакте Дзен Max
Фильмы
Новости холдинга
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Читайте далее
Чарли Кокс не появится в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день»