Картина «Дом динамита» с Идрисом Эльбой и Ребеккой Фергюсон выйдет 24 октября

24 октября на платформе Netflix пройдет премьера фильма «Дом динамита». Режиссером политического триллера выступила Кэтрин Бигелоу («Повелитель бури»).

По сюжету проекта группа чиновников в Белом доме делает все возможное, чтобы справиться с ракетной атакой на США.

В этом году картина «Дом динамита» была номинирована на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.

Кто снялся в фильме «Дом динамита»

В картине снялись Идрис Эльба, Ребекка Фергюсон, Гэбриел Бассо, Джаред Харрис, Трэйси Леттс, Энтони Рамос, Моусес Ингрэм, Джона Хауэр-Кинг, Грета Ли и Джейсон Кларк.