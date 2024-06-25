Вышло видео о создании второго эпизода 2 сезона «Дома Дракона»

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Max опубликовал видео о создании второго эпизода «Дома Дракона», получившего название «Рейнира Жестокая». Серия сосредоточена на событиях, развернувшихся после убийства в Красном замке.

На видео создатели шоу и исполнители главных ролей объясняют, как снимались ключевые сцены.

Например, в начале второго эпизода Эйгон в ярости разбивает макет Старой Валирии, созданный королем Визерисом.

«Меня мучило чувство вины, потому что я понимаю, сколько труда уходит на создание подобной модели», — рассказал исполнитель роли Эйгона Том Глинн-Карни.

Третья серия «Дома Дракона» выйдет 30 июня в 21.00 по североамериканскому восточному времени на HBO — 1 июля в 04.00 по московскому времени.