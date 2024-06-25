Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Дом Дракона 2 сезон 2 серия Рейнира Жестокая: как снимали — видео о создании серии
Фильмы и сериалы

Сегодня, 23:40

1 мин.

Вышло видео о создании второго эпизода 2 сезона «Дома Дракона»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Дом Дракона, 2 сезон.
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Max опубликовал видео о создании второго эпизода «Дома Дракона», получившего название «Рейнира Жестокая». Серия сосредоточена на событиях, развернувшихся после убийства в Красном замке.

Дом дракона 2 сезон. «Рейнира жестокая» — оправдан ли заголовок второй серии нового сезона «Дом дракона»?

На видео создатели шоу и исполнители главных ролей объясняют, как снимались ключевые сцены.

Например, в начале второго эпизода Эйгон в ярости разбивает макет Старой Валирии, созданный королем Визерисом.

«Меня мучило чувство вины, потому что я понимаю, сколько труда уходит на создание подобной модели», — рассказал исполнитель роли Эйгона Том Глинн-Карни.

Третья серия «Дома Дракона» выйдет 30 июня в 21.00 по североамериканскому восточному времени на HBO — 1 июля в 04.00 по московскому времени.

Дом Дракона, Мэтт Смит. 2 сезон «Дома Дракона»: расписание релиза эпизодов по московскому времени

Сериалы
1
0
Новости холдинга
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе сняли камеры видеонаблюдения
Товарищ-автогол, голландские раздолбаи и никакой Франции в лидерах. Что случилось в матче Нидерланды – Австрия
Суд в Дагестане арестовал на 10 суток экс-главу Сергокалинского района
Машина рухнула с парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Читайте далее
Опубликовано превью третьей серии 2 сезона «Дома Дракона»

Открой глаза на свое будущее