Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Дом Дракона 2 сезон 5 серия: дата выхода в России — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:05

1 мин.

Когда выйдет 5 серия 2 сезона «Дома Дракона»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Пятая серия второго сезона сериала «Дом Дракона» выйдет 14 июля в 21.00 по североамериканскому восточному времени на HBO — 15 июля в 4.00 по московскому времени.

Режиссером эпизода выступила Клэр Килнер, известная по работе над Fallout и «Поколением Ви».

В предыдущей серии продолжения приквела «Игры престолов», получившей название «Красный дракон и Золотой», Деймон снова столкнулся с призраками Харренхола, Рейнира приняла решение отправить драконов на войну, а Рейнис погибла в ходе битвы.

Второй сезон «Дома Дракона» также выходит на российских платформах Wink, «Кинопоиск» и других.

&laquo;Дракарис!&raquo;: обзор четвертой серии второго сезона сериала &laquo;Дом дракона&raquo;. «Дракарис!»: обзор четвертой серии второго сезона сериала «Дом дракона»

Сериалы
0
Новости холдинга
Врачи осмотрели семерых из 16 незаконно удерживавшихся в Уфе детей
Красно-белые взяли самого дорогого футболиста США, его рост ниже, чем у Месси. Кто такой Эсекьель Барко, которого купил «Спартак»
В Подмосковье разбился самолет Superjet 100. Что известно к этому часу
Англия – Испания: путь на Евро-2024, прогноз на финал и история встреч
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Читайте далее
Победивший в Каннах фильм «Анора» выйдет в российский прокат

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО