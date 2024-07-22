На HBO вышла шестая серия второго сезона «Дома Дракона», получившая название «Простой люд». Режиссером эпизода выступил Андрий Парекх, а сценарий серии написала Эйлин Шим.

Что показали в 6 серии 2 сезона «Дома Дракона»

После потери Рейнис и Мелейс приоритетом для Рейниры стал поиск другого всадника дракона;

Корлис Веларион (Морской Змей) принимает предложение Рейниры стать ее Десницей;

Малый совет снова дает понять Рейнире, что она не сможет выиграть войну без Деймона, а Мисария считает, что та сможет справиться без него;

Мисария использует свою сеть шпионов в Королевской Гавани, чтобы повлиять на общественное мнение;

Это срабатывает: Алисента с Хелейной попадают в опасную ситуацию;

Деймон все еще переживает личностный кризис в Харренхолле;

В Королевской Гавани не хватает продовольствия. Эймонд не только превратил город в тюрьму, но и устраивает пиры, пока его люди голодают;

Никто ничего не слышал об Отто Хайтауэре с тех пор, как его изгнали, и это беспокоит Алисенту;

Алисента продолжает терять свое влияние и власть. Эймонд отстраняет ее от участия в совете;

Эймонд хочет, чтобы его люди двинулись к Харренхоллу, чтобы победить Деймона;