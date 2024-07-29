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Дом Дракона 2 сезон 7 серия: что показали в эпизоде Красный посев
Фильмы и сериалы

Сегодня, 09:30

1 мин.

Что показали в 7 серии 2 сезона «Дома Дракона»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»
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На HBO вышла седьмая серия второго сезона «Дома Дракона», получившая название «Красный посев». Режиссером эпизода стал Лони Перистир, а сценарий серии написал Дэвид Хэнкок.

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Что показали в 7 серии 2 сезона «Дома Дракона»

  • По совету Мисарии Рейнира решает расширить круг потенциальных наездников драконов до бастардов;
  • Сыну Рейниры Джекейрису не нравится эта идея, ведь он понимает, что и сам бастард;
  • Хранители Драконов, верящие в их силу и божественный статус, тоже не в восторге от решения Рейниры;
  • План Рейниры срабатывает, но с большими потерями;
  • Переживая об утрате былого влияния, Алисента уезжает в близлежащий Королевский лес, чтобы понять, что делать дальше;
  • Деймон переосмысляет свое стремление к короне. К нему все еще приходят странные видения;
  • Рейна отправляется в горы на поиски дикого дракона;
  • Эймонд начинает более серьезно относиться к надвигающейся на него и его сторонников угрозе.
&laquo;Дом дракона&raquo;, 2-й сезон, 6-я серия: обзор и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; что было в&nbsp;серии &laquo;Простой люд&raquo;. «Простой люд»: какой получилась 6-я серия 2-го сезона «Дома Дракона»

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