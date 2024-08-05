Что показали в 8 серии 2 сезона «Дома Дракона»

Сегодня, 19:20
На HBO вышла финальная серия второго сезона «Дома Дракона». Эпизод получил название «Королева, которая была». Режиссером серии выступила Гита Васант Патель, а сценаристом — Сара Хесс.
Еще у них есть условие: командующий флотом Триархии должен присоединиться к нему в бою, иначе моряки не подчинятся иностранному лидеру.
После бегства Эймонд вымещает свою ярость, сжигая Острый Мыс и его жителей.
Ларис предлагает Эйгону покинуть Королевскую Гавань и переждать грядущие ужасы войны в безопасном месте.
Рейна продолжает поиски дикого дракона.
Джекейрис все еще чувствует угрозу со стороны бастардов-новых всадников драконов.
В память о Рейнис Корлис переименовывает свой корабль. Теперь его название «Королева, которой не было».
Алисента вернулась в Королевскую Гавань и предложила Хелейне покинуть город.
Эймонд приказывает Хелейне лететь в бой на своем драконе, но Алисента против.
Рейнира отправляется в Харренхолл, чтобы выяснить, поддержит ли ее Деймон;
Деймон, по мнению Алис, готов понять свою судьбу. Он сталкивается с очередным видением, после которого понимает, что его роль во всей этой истории мала, а править суждено Рейнире.
Эймонд предпринимает еще одну попытку убедить Хелейну лететь в бой, на что она говорит, что знает о том, что в случившемся в Эйгоном виноват принц-регент.
Алисента тайно встречается с Рейнирой и предлагает ей легкую победу. Она готова пожертвовать сыном Эйгоном, чтобы стать свободной.
В финале сезона все стороны конфликта готовятся к бою.