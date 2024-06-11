Кто снялся во 2 сезоне «Дома Дракона»

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16 июня на HBO состоится премьера продолжения сериала «Дом Дракона». Второй сезон проекта будет сосредоточен на Вестеросе, находящемся на пороге гражданской войны.

Основные актеры 2 сезона «Дома Дракона»

Мэтт Смит — Деймон Таргариен;

Оливия Кук — Алисента Хайтауэр;

Эмма Д'Арси — Рейнира Таргариен;

Рис Иванс — Отто Хайтауэр;

Стив Туссен — Корлис Веларион;

Ив Бест — Рейенис Таргариен;

Соноя Мидзуно — Мисария;

Фабьен Франкель — Кристон Коль;

Том Глинн-Карни — Эйегон II Таргариен;

Юэн Митчелл — Эйемонд Таргариен;

Гарри Коллетт — Джекейрис Веларион;

Бетани Антония — Бейла Таргариен;

Фиби Кэмпбелл — Рейна Таргариен;

Фиа Сабан — Хелейна Таргариен.

Приглашенные актеры 2 сезона «Дома Дракона»