Кто снялся во 2 сезоне «Дома Дракона»

Сегодня, 20:55
16 июня на HBO состоится премьера продолжения сериала «Дом Дракона». Второй сезон проекта будет сосредоточен на Вестеросе, находящемся на пороге гражданской войны.
Оливия Кук — Алисента Хайтауэр;
Эмма Д'Арси — Рейнира Таргариен;
Рис Иванс — Отто Хайтауэр;
Стив Туссен — Корлис Веларион;
Ив Бест — Рейенис Таргариен;
Соноя Мидзуно — Мисария;
Фабьен Франкель — Кристон Коль;
Том Глинн-Карни — Эйегон II Таргариен;
Юэн Митчелл — Эйемонд Таргариен;
Гарри Коллетт — Джекейрис Веларион;
Бетани Антония — Бейла Таргариен;
Фиби Кэмпбелл — Рейна Таргариен;
Фиа Сабан — Хелейна Таргариен.
Мэттью Нихэм — Ларис Стронг;
Том Тейлор — Криган Старк;
Киран Бью — Хью Молот;
Том Беннетт — Ульф Белый;
Аманда Коллин — Джейн Аррен;
Гейл Ранкин — Алис Риверс;
Фредди Фокс — Гвейн Хайтауэр;
Саймон Рассел Бил — Саймон Стронг;
Абубакар Салим — Алин из Халла;
Клинтон Либерти — Аддам из Халла;
Винсент Риган — Рикард Торне;
Джейми Кенна — Альфред Брум;
Марк Стоббарт — Сыр;
Сэм К. Уилсон — Кровь;
Энтони Флэнеган — Стеффон Дарклин;
Джордон Стивенс — Элинда Масси;
Пол Кеннеди — Джаспер Уайлд;
Люк Титтенсор — Аррик Каргилл;
Эллиотт Титтенсор — Эррик Каргилл;
Олив Бивер — Джехейра Таргариен;
Джуд Рок — Джейхейрис Таргариен;
Оскар Эскинази — Джоффри Веларион;
Арчи Барнс — Оскар Талли;
Майкл Элвин — Саймон Стонтон;
Мэдди Эванс — Диана;
Мишель Боннар — Мадам Сильви;
Терло Конвери — Валис Мутон;
Ральф Дэвис — Леон Эстермонт;
Барни Фишвик — Мартин Рейн;
Ток Стивен — Эддард Уотерс;
Дэниел Фазерс — Хамфри Леффорд;
Анна Франколини — Леди Маллистер;
Джон-Пол Херли — Лорд Дарри;
Грэм Мак-Найт — Пакстер Стронг;
Стивен Пэйси — Гюнтор Дарклин;
Роберт Роудс — Серебряный Денис;
Сара Вудворд — Леди Серена.