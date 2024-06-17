Что произошло в первой серии 2 сезона «Дома Дракона»

Сегодня, 16:15
16 июня на HBO прошла премьера первого эпизода второго сезона «Дома Дракона». Рассказываем об основных событиях серии «Сын за сына».
Принц Джекейрис Веларион (Гарри Коллетт) отправляется на север, чтобы заручиться поддержкой;
Алисента Хайтауэр (Оливия Кук) завела тайный роман с Кристоном Колем (Фабьен Франкель);
У «Зеленых» (политическая фракция, поддерживающая притязания Эйгона II Таргариена на Железный трон) возникают разногласия на заседании малого совета. Эйгон (Том Глинн-Карни) хочет использовать драконов для запугивания врагов, что вызывает напряженность в отношениях со своими советниками;
Скорбя о потере дракона и принца, «Черные» (политическая фракция, поддерживающая притязания Рейниры Таргариен на Железный трон) стремятся отомстить — сын за сына. Начинается охота на Эймонда (Юэн Митчелл).