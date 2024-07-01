Что показали в 3 серии 2 сезона «Дома Дракона»

На HBO прошла премьера третьей серии второго сезона «Дома Дракона», получившей название «Горящая мельница». Срежиссировала эпизод Гита Патель, а сценарий написал Дэвид Хэнкок — это его первая попытка поработать над сериалом.
Что было в 3 серии 2 сезона «Дома Дракона»
- Бракены и Блэквуды спорят о границе своих земель. Одна сторона поддерживает Рейниру, другая — Эйгона;
- Рейнира обсуждает положение дел со своей тетей Рейнис и приходит к выводу, что ей нужно отправиться в Королевскую Гавань, чтобы встретиться с Алисентой;
- Рейнира просит о помощи Мисарию, которая хочет отомстить Хайтауэрам за то, что они разрушили ее жизнь;
- Рейнира встречается с Алисентой и умоляет ее сделать все возможное для избежания войны. Алисента отвечает, что уже слишком поздно;
- Чтобы обезопасить свою семью, Рейнира предпринимает ряд мер;
- Деймон отправляется в Харренхолл, где встречается с Саймоном Стронгом;
- Зеленые и Черные хотят привлечь лордов Речных земель на свою сторону.