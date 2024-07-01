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Дом Дракона 2 сезон: что показали в 3 серии — события и персонажи
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:15

1 мин.

Что показали в 3 серии 2 сезона «Дома Дракона»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»
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На HBO прошла премьера третьей серии второго сезона «Дома Дракона», получившей название «Горящая мельница». Срежиссировала эпизод Гита Патель, а сценарий написал Дэвид Хэнкок — это его первая попытка поработать над сериалом.

Что было в 3 серии 2 сезона «Дома Дракона»

  • Бракены и Блэквуды спорят о границе своих земель. Одна сторона поддерживает Рейниру, другая — Эйгона;
  • Рейнира обсуждает положение дел со своей тетей Рейнис и приходит к выводу, что ей нужно отправиться в Королевскую Гавань, чтобы встретиться с Алисентой;
  • Рейнира просит о помощи Мисарию, которая хочет отомстить Хайтауэрам за то, что они разрушили ее жизнь;
  • Рейнира встречается с Алисентой и умоляет ее сделать все возможное для избежания войны. Алисента отвечает, что уже слишком поздно;
  • Чтобы обезопасить свою семью, Рейнира предпринимает ряд мер;
  • Деймон отправляется в Харренхолл, где встречается с Саймоном Стронгом;
  • Зеленые и Черные хотят привлечь лордов Речных земель на свою сторону.
Дом Дракона, Мэтт Смит. 2 сезон «Дома Дракона»: расписание релиза эпизодов по московскому времени

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