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Дом Дракона 2 сезон: дата выхода серий в России — время выхода серий по мск
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:50

1 мин.

2 сезон «Дома Дракона»: расписание релиза эпизодов по московскому времени

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»
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16 июня на HBO вышла первая серия второго сезона «Дома Дракона». Приквел «Игры престолов» рассказывает о Вестеросе, который стоит на пороге кровавой войны.

Дом дракона 2 сезон. Предпосылки войны: что было в первом сезоне «Дома Дракона»

Премьера второй серии проекта состоится 23 июня в 21.00 по североамериканскому восточному времени на HBO, то есть 24 июня в 04.00 утра по московскому времени (GMT+3) соответственно.

Расписание серий 2 сезона «Дома Дракона»

1 серия 17 июня в 04.00 по московскому времени
2 серия 24 июня в 04.00 по московскому времени
3 серия 1 июля в 04.00 по московскому времени
4 серия 8 июля в 04.00 по московскому времени
5 серия 15 июля в 04.00 по московскому времени
6 серия 22 июля в 04.00 по московскому времени
7 серия 29 июля в 04.00 по московскому времени
8 серия 5 августа в 04.00 по московскому времени
Сын за&nbsp;сына: что показали в&nbsp;первой серии второго сезона &laquo;Дома дракона&raquo;. Сын за сына: что показали в первой серии второго сезона «Дома дракона»

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