2 сезон «Дома Дракона»: расписание релиза эпизодов по московскому времени

16 июня на HBO вышла первая серия второго сезона «Дома Дракона». Приквел «Игры престолов» рассказывает о Вестеросе, который стоит на пороге кровавой войны.

Премьера второй серии проекта состоится 23 июня в 21.00 по североамериканскому восточному времени на HBO, то есть 24 июня в 04.00 утра по московскому времени (GMT+3) соответственно.

Расписание серий 2 сезона «Дома Дракона»