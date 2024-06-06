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Дом Дракона 2 сезон: глава HBO Кейси Блойс о создании сериала
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:25

1 мин.

Глава HBO рассказал, что понадобилось для создания 2 сезона «Дома Дракона»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»
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На презентации второго сезона «Дома Дракона» в Hammerstein Ballroom глава HBO и сервиса Max Кейси Блойс тезисно дал представление о том, что может понадобиться для создания шоу такого масштаба.

«Это реальные цифры, я не выдумываю. 270 съемочных дней, 2500 членов съемочной группы, 9000 статистов, восемь студий визуальных эффектов в семи странах, 2600 стрел, 2000 пар ботинок, 114 париков и 33 галлона (почти 125 литров, — Прим. Ред.) крови», — подвел итоги Блойс.

Шоураннер сериала Райан Кондал, в свою очередь, поблагодарил команду сериала и отметил, что создание телевизионных проектов — это не то дело, которым можно заниматься в одиночку: «Остерегайтесь тех, кто говорит вам, что это так».

Премьера второго сезона «Дома Дракона» пройдет 16 июня на HBO.

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