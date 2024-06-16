Стартовал 2 сезон сериала «Дом Дракона»: расписание релиза эпизодов

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Сегодня, 16 июня на HBO состоялась премьера второго сезона сериала «Дом Дракона». Продолжение приквела «Игры престолов» сосредоточено на Вестеросе, который находится на пороге гражданской войны.

В проекте снялись Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д'Арси, Рис Иванс, Стив Туссен, Ив Бест и Соноя Мидзуно.

Критики положительно оценили второй сезон «Дома Дракона», правда, признают и то, что на фоне первого сезона проект стал ненамного лучше.

Расписание выхода серий 2 сезона сериала «Дом Дракона».