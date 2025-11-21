HBO показал первые кадры 3-го сезона «Дома Дракона»

Сегодня, 18:05
HBO представил первые кадры третьего сезона сериала «Дом Дракона». На одном Рейнира (Эмма Д'Арси) держит корону, а на другом Деймон (Мэтт Смит) идет в бой.
Второй сезон проекта завершился клиффхэнгером. В новом сезоне ожидается масштабное сражение.
Премьера третьего сезона «Дома Дракона» запланирована на лето 2026 года. Четвертый сезон проекта станет заключительным.
СереХа
а что плохого в гэнгбэнге?
21.11.2025
Niko McCowrey
Второй сезон проекта завершился клиффхэнгером... Ну хоть не гэнгбэнгом, и то хорошо.
21.11.2025