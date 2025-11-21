Стало известно, когда выйдет финальный сезон «Дома Дракона»

HBO объявил релизное окно четвертого и финального сезона «Дома Дракона». Приквел «Игры престолов» рассказывает о жестокой борьбе за Железный трон.

Третий сезон проекта выйдет летом следующего года. В новых сериях зрители увидят масштабное сражение, подготовкой к которому завершился второй сезон.

Когда выйдет 4-й сезон «Дома Дракона»

Четвертый и заключительный сезон «Дома Дракона» выйдет в 2028 году.

Какие еще сериалы по вселенной «Игры престолов» стоит ждать поклонникам?

В январе 2026 года выйдет первый сезон «Рыцаря Семи королевств», затем, летом, пройдет премьера третьего сезона «Дома Дракона».

После этого, в 2027 году, выйдет второй сезон «Рыцаря Семи королевств». В 2028 году планируется релиз финального сезона «Дома Дракона».