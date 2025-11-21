Видео
Дом Дракона 4 сезон: когда выйдет, где смотреть — Игра престолов
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:55

1 мин.

Стало известно, когда выйдет финальный сезон «Дома Дракона»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона», реж. Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник и др., HBO
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона», реж. Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник и др., HBO

HBO объявил релизное окно четвертого и финального сезона «Дома Дракона». Приквел «Игры престолов» рассказывает о жестокой борьбе за Железный трон.

Третий сезон проекта выйдет летом следующего года. В новых сериях зрители увидят масштабное сражение, подготовкой к которому завершился второй сезон.

Дом Дракона, 2 сезон.Пламя и кровь: что известно о 3-м сезоне «Дома Дракона»

Когда выйдет 4-й сезон «Дома Дракона»

Четвертый и заключительный сезон «Дома Дракона» выйдет в 2028 году.

Какие еще сериалы по вселенной «Игры престолов» стоит ждать поклонникам?

В январе 2026 года выйдет первый сезон «Рыцаря Семи королевств», затем, летом, пройдет премьера третьего сезона «Дома Дракона».

После этого, в 2027 году, выйдет второй сезон «Рыцаря Семи королевств». В 2028 году планируется релиз финального сезона «Дома Дракона».

Рыцарь семи королевств&nbsp;&mdash; приквел Игры престолов: что известно о&nbsp;сериале.«Рыцарь семи королевств»: что известно о новом сериале-приквеле «Игры престолов»

