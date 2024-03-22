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Домовой 2024: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
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Сегодня, 20:30

1 мин.

Хоррор «Домовой» с Розой Хайруллиной выйдет в прокат 4 апреля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Домовой».
Фото Кадр из фильма «Домовой»
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4 апреля пройдет премьера хоррора «Домовой» режиссера Андрея Загидуллина («Фантом»). По сюжету проекта сироты Варя и Арсений переезжают к приемным родителям и обретают новый дом, однако детсткие надежды на лучшую жизнь исчезают, когда главным героям приходится столкнуться с древней потусторонней силой.

В «Домовом» снялись Василиса Немцова, Олег Чугунов, Виталий Кищенко, Наталия Вдовина, Роза Хайруллина, Георгий Тополага, Игорь Коняхин, Ирина Чипиженко, Ирина Бразговка и Мария Евсеева.

Хоррор выйдет в российских кинотеатрах 4 апреля.

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