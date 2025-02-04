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Дорогая я больше не перезвоню фильм: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:00

1 мин.

Вышел трейлер приключенческой комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Дорогая, я больше не перезвоню», реж. Александр Фомин / НМГ кинопрокат
Фото Кадр из фильма «Дорогая, я больше не перезвоню», реж. Александр Фомин / НМГ кинопрокат
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НМГ Кинопрокат опубликовал трейлер приключенческой комедии «Дорогая, я больше не перезвоню». Режиссером и сценаристом проекта выступил Александр Фомин («По барам», «Министерство Всего Хорошего»).

В центре сюжета картины — рекламщик Даня, страдающий синдром отложенной жизни. Он не радуется тому, что происходит с ним в настоящем и живет мечтами об идеальном будущем.

Шанс изменить свое мировосприятие Дане выдается радикальный: главный герой впадает в кому и оказывается в загробном мире, выглядящим как аэропорт из последней рекламы, над которой он работал. Рейсы из этого аэропорта идут или в рай, или в ад. Даня не хочет «лететь» по ним, он надеется вернуться к жизни, а пока коротает время в местном баре, который называется «Дорогая, я больше не перезвоню».

Кто снялся в фильме «Дорогая, я больше не перезвоню»

В картине снялись Никита Ефремов, Ян Цапник, Агата Муцениеце, Евгения Добровольская, Дмитрий Чеботарев, Валентина Ляпина, Мила Ершова, Ангелина Пахомова, Роберт Юсупов и Евгений Шварц.

Трейлер фильма «Дорогая, я больше не перезвоню»

Когда выйдет фильм «Дорогая, я больше не перезвоню»

Премьера картины «Дорогая, я больше не перезвоню» пройдет в российских кинотеатрах 6 марта.

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