Боевик «Досье «Черная канарейка» с Кейт Бекинсейл вышел в российский прокат

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Сегодня, 3 октября, в российских кинотеатрах стартовали показы боевика «Досье «Черная канарейка» Пьера Мореля («Телохранитель на фрилансе»).
По сюжету фильма лучший оперативник ЦРУ Эйвери Грейвс стремится спасти похищенного террористами мужа.
В «Черное канарейке» снялись Кейт Бекинсейл, Рэй Стивенсон, Руперт Френд, Саффрон Берроуз, Бен Майлз, Майкл Брэндон, Эмма Гойкович, Андрей Ленарт, Арбен Байрактарай и Масаеси Ханэда.
Боевик «Досье «Черная канарейка» выйдет на платформе Amazon Prime Video 24 октября.