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Другой человек фильм 2024: дата выхода в РФ — трейлер и где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:15

1 мин.

В России стартовали показы фильма «Другой человек» с Себастианом Стэном

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Другой человек»
Фото Кадр из фильма «Другой человек»
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Сегодня, 3 октября, в российский прокат вышла картина «Другой человек». Режиссером и сценаристом фильма выступил Аарон Шимберг («Связанные по жизни»).

Сюжет проекта сосредоточен на начинающем актере Эдварде, который ради карьерных успехов и одобрения общества решается на радикальное хирургическое вмешательство, полностью меняющее его внешность.

В картине снялись Себастиан Стэн, Ренате Реинсве, Адам Пирсон, Оуэн Клайн, Малачи Вейр, Лиана Ранси, Джон Китинг, Даг Баррон, Чарли Корсмо и Люси Камински.

В этом году «Другой человек» был номинирован на «Золотого Медведя» Берлинского кинофестиваля, а Себастиан Стэн получил «Серебряного Медведя» за лучшую роль.

Трейлер фильма «Другой человек»

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