Дуэйн Джонсон может стать самым высокооплачиваемым актером в истории

Сообщается, что рождественский экшн «Красный», съемки которого завершились ранее в этом году, принес американскому актеру солидный чек в 50 миллионов долларов. Если информация подтвердится, то Дуэйн Джонсон взлетит на первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых звезд Голливуда. Предыдущими рекордсменами были Роберт Дауни-младший и Уилл Смит, которые получили по 40 миллионов за ленты «Первый мститель: Противостояние» и «Король Ричард».

Премьера «Красного», скорее всего, состоится в праздничный сезон в декабре. В фильме также снялись звезда киновселенной Marvel Крис Эванс, Кирнан Шипка («Леденящие душу приключения Сабрины») и Дж. К. Симмонс («Одержимость»).